ETV ekraanil alustas hinnatud BBC loodussari "Planeet Maa II"

Jaanuari lõpus alustas ETV ekraanil hinnatud Briti loodussarja "Plaanet Maa" ("Planet Earth") teine hooaeg. "Ringvaates" tutvustasid loodusfilmidega seotud raskusi "Osooni" autorid Sander Loite ja Karl Ander Adami.

"Osooni" saatejuht Sander Loite selgitas, et selliste suurte loodusfilmide üheks eelduseks on alati meeletu eeltöö. "Tehakse selgeks võimalikud võttekohad, konsulteeritakse eriala ekspertidega, teadlastega saadakse kokku ja tehakse kindlaks loomaliigi käitumised ja see, millal ta muneb ja millal tal on karvavahetus," sõnas Loite.

Karl Ander Adami tõdes, et looduses filmimisel on alati ka omad piirangud. "Ma käin igal aastal Soomes karusid filmimas ning kui sinna varjesse lähed, siis ei tohi enne hommikut ära minna," ütles ta ja tõi näite, et vahel on juhtunud, et varje täitub sipelgatega ja kuigi sul on foobia, siis välja ei saa minna, kuna seal ootab ees kolm karu. "Samas võib juhtuda, et passid kolm päeva tühja ja lihtsalt magad varjendis."

"Elusa looduse filmimine võtab väga kaua aega, sest nad ei ole näitlejad," ütles Adami ja tõdes, et seal tuleb ette ootamatusi ja üllatusi. "Tänapäevased loodusfilmid on üles ehitatud selle peale, et seal peab olema konflikt," sõnas ta ja lisas, et keegi peab kusagil surma saama, et saaks kaasa elada. "Varem nii ei olnud, kunagi oli mõnus rahulik kulgemine."

Adami tõi välja, et teda paneb looduspilte tegema suur uudishimu. "Ma olen näinud selliseid hetki, mida raamatutest ei loe," selgitas ta ja lisas, et omalaadne oli näha minki puu otsa ronimas, kes muidu kõnnib mööda järvejääd. "

Sarja "Planeet Maa II" jutustajana saab kuulda David Atteborough häält, kelle hääl on Sander Loite sõnul üks maailma tuntumaid. "Ta on ingliskeelses maailmas kasvatanud üles kolm-neli põlvkonda inimesi just loodusfilmide häälena," selgitas ta ja tõi välja, et Attenoborough on üheksa riikliku ordeni omanik ning ta on löödud ka rüütliks.