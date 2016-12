Tambet Tuisk diktoritööst: ma proovin sel hetkel olla Eesti Televisiooni nägu

ETV ja näitlejate liidu koostöös jõuavad alates 2017. aasta alguses ETV ekraanile taas telediktorid - juba mõnda aega on saateid tutvustanud kaadritaguseid diktorid, kuid varsti on nad teleekraanil meie ees. "Ringvaade" käis vaatamas, kuidas esimesi vahetekste filmiti.

Seni ETV ekraanil vaid kaadri tagant saateid tutvustanud Sandra Uusberg kinnitas, et kaamera ees vahetekstide lugemine on kindlasti keerulisem. "Kui seal boksis üksi istudes ma tundsin end turvaliselt, siis kaamera ees mõtlen palju enam detailidele," ütles Uusberg "Ringvaates" ja leidis, et näitleja jaoks on vahel isegi kergem, kui roll ette antakse. "Iseendana esinemine on kõige haavatavam."

Uusberg tõdes, et ta pabistas väga diktorivõtete eel, kuid kohapeal ei olnudki tema sõnul enam nii hull. "Soojad inimesed võtsid mind vastu," nentis ta ja lisas, et igaüks on siin oma mõtete ja oma isikuga.

Tambet Tuisu sõnul võtame me paratamatult elus pidevalt igasugu erinevaid rolle, kuid diktorina on tal enda roll väga selge. "Sel hetkel pean ma olema Eesti Televisiooni nägu," lisas ta. "Ma ootan diktoriametis eriti neid inimesi, kes ei ole igapäevaselt kaamerate ees, neid, keda laiem publik ei ole näinudki."

"Diktor peab televaataja jaoks kandma edasi usaldust," ütles Margus Tabor ja nentis, et kui keegi ikkagi ütleb sulle, et sa peaksid seda saadet vaatama, siis peab ta olema usaldusväärne. "Tegelikult oli aastaid tagasi juba Lavakunstikoolis ülesanne, kus pidime harjutuse korras ette lugema telekava."

Näitleja Gert Raudsep selgitas, et 100. sünnipäeva tähistavast näitlejate liidust oleks igav niisama rääkida, seega otsustasid nad lasta kõneleda hoopis näitlejatel endil. "Mis oleks parem, kui lasta neil esineda iseendana," ütles ta. "Ma loodan, et see projekt meeldib nii vaatajatele kui ka ETV-le ning see jätkub aasta lõpuni."