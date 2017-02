ERR lähetas Brüsselisse teiseks korrespondendiks Epp Ehandi

Epp Ehand (Foto: Ülo Josing/ERR)

"Epu peamiseks tööülesandeks on eesistumisega seotud teemade kajastamine rahvusringhäälingu erinevatel uudisplatvormidel, kuid kindlasti aitab ta ka teisi teemasid katta, eriti enne eesistumise algust," ütles ERR-i uudistejuht Urmet Kook.

Ehand rõhutas, et Euroopa Liidu nõukogu eesistumine annab Eestile võimaluse tavalisest enam silma paista. "Just sel perioodil Euroopa uudiseid vahendada on eriti huvitav ja tore. Korrespondent saab teha ajakirjanikutööd selle kõige otsesemas ja paremas tähenduses. Olles viimastel aastatel olnud eelkõige toimetaja rollis, on see mulle tänuväärne võimalus taas seda päris ajakirjandust teha ja uues rollis uusi oskusi õppida," rääkis Epp Ehand.

"Koos Johannese ja operaatorite Raido Lahe ning Leonid Nikolajeviga moodustub meil Brüsselis juba ühtlasi väike toimetus. Sageli on korrespondenditöö üksikvõitlus, meil on kollegiaalne kaasamõtlemine ja tugi olemas, mis on eriti tore," lisas Ehand.

Eesti on Euroopa Liidu eesistujamaa 2017. aasta juulist kuni detsembrini. Ehandi lähetus Brüsselisse kestabki käesoleva aasta lõpuni.

Brüsselis jätkab ERR-i korrespondendina ka Johannes Tralla.