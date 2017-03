"Pealtnägija": Karl-Erik Taukar pajatas retkest Kilimanjarole

Veebruari alguses pakkis laulja Karl-Erik Taukar kaks seljakotti ja suundus koos oma elukaaslase Kerliga veetma üsnagi ebaharilikku puhkust, võttes suunaks Aafrika kõrgeima mäe, pea 6000-meetrise Kilimanjaro.

Taukar selgitas "Pealtnägijas", et mäe jalamil oli lausa 35 soojakraadi. „Siis vaikselt tõustes läbi selle vihmametsa vööndi hakkas temperatuur õrnalt langema. "Üks laager oli kausjas orus, kus öösel ümbritses kõiki telke hästi paks udu, see udu oli tohutult niiske ja hommikuks oli magamiskott selline, et sa võtad nagu peoga vett, sest niiskust oli palju," sõnas ta ja lisas, et oli ka teatud hetki, kus päike tuli hommikul seljandiku tagant välja ja tegi telgi tohutult kuumaks. "See oli ka ainus hetk, kus sai asju kuivatada."

Üheks reisi eredamaks hetkeks pidas Taukar seda, et igal hommikul koputas üks mees nende telgi uksele ja valas neile seitsme miinuskraadiga kuuma teed. „Me olime neile tohutult tänulikud terve selle reisi vältel;“ sõnas ta.

Samuti tõdes Karl-Erik Taukar, et viimane laager, kuhu nad jõudis kuuenda päeva õhtuks, asus umbes 4670 meetri kõrgusel. "Kohalikud nimetavad ise Kilimanjarot kameeleonmäeks, sest ühe nõlva taga võib sul olla 15 kraadi sooja ja järgmise nõlva taga on rahe ja 2 soojakraadi,“ selgitas laulja ja lisas, et viimases laagris olid nad mõlemad optimistlikud tipputõusu suhtes, kuid giid vaatas talle näkku ja käskis kraadiklaasi alla panna, et enda tervist kontrollida. "Siis selgus, et mul oli 38,1 palavik, sellise temperatuuriga sinna tippu 15 külmakraadi juurde minna ei ole hea mõte, seega tipp jäi meil võtmata."