"Eesti lood" alustavad uut hooaega mitmekülgsete filmidega

Homsest algab pooletunniste tõsielufimide sarja "Eesti lood" uus hooaeg Rahvusringhäälingus. Esimest nelja filmi esitletakse täna õhtul ka Kinos Artis.

Eesti lugude sarjas linastuva 12 uue filmi teemadepalett on lai ning tegijate seas nii debütante kui ka tuntud dokumentaliste. Värsked "Eesti lood" jutustavad seekord mehest, kes ei taipa, et ta on surnud ning dokumentalistid jälgisid eestlaste tegemisi nii siinseis külades kui ka India vetes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõige vanemad filmitegijad on Kaido Veermäe ja Jaak Kilmi, kes on 1970ndate alguses sündinud ja noorimad on kolm noort naisrežissööri, kes on sündinud 1980ndate lõpus," rääkis dokumentaalfilmide ekspert Kaarel Kuurmaa.

Eeva Mägi debüütfilm "Lembri Uudu" keskendub mehele, kellega ta pole iialgi kohtunud, kuid kellest jutustatud legendid elavad tänaseni tema lapsepõlvekülas. "Ma lugesin üht raamatut, Juan José Millási "Asjad kutsuvad meid", mis on Loomingu RK-s ilmunud ja seal oli selline lause: "Vahel võtab inimesel aega taipamaks, et ta on juba surnud" ja siis äkki, umbes 25 aastat hiljem tuli mulle meelde Lembri Uudu. See on see Lembri Uudu Pähkla külast, kes pole aru saanud, et ta on ammu surnud ja ikka tiirleb seal küla kohal," kirjeldas režissöör.

Eesti lood on ETV eetris alates homsest kolmapäeva õhtuti kell 23.00.