Eero Reinu: eks ma natuke pean veel trenni tegema

"Terevisioon" (Foto: Ülo Josing/ERR)

"Tunne on hea, tabasin pakku. Vähemalt sisetunne on selline," ütles Reinu esimest eetripäeva meenutades Raadio 2 eetris, kuid lisas: "eks ma natuke pean veel trenni tegema".

Reinu tõdes, et näpunäiteid talle veel antud pole, kuid võrdlusi endise "Terevisiooni" saatejuhi Urmas Vainoga on ette tulnud küll. "Ma tean seda tunnet. Eks ise oled samamoodi kõrvalt televaataja või raadiokuulajana mõelnud, et ajavöönd muutus, saade on sama, saatejuht on teine, midagi on teisiti. Eks see vajab harjumist ja eks ma olen valmis," lubas Reinu.

ETV majas on Reinu tegutsenud detsembri keskpaigast ja saatejuhitööga tutvus mees veidi enne jõule. "Selle jooksul oli võimalus nädal aega stuudios olla, vaadata, kuidas saadet kokku pannakse ja ise kööginurgas kätt proovida," kirjeldas Reinu oma esimesi hetki "Terevisioonis".

Uut töölainet alustati eelmisel nädalal, meeskonnaga saadi kokku aga alles eile hommikul. "See oli väga positiivne, võiks öelda, et isegi ülev, kuna kogu tiim oli talvepuhkuselt tagasi ja kõigi jaoks oli esimene kohtumine pärast vana aasta lõppu," kirjeldas Reinu tööd "Terevisiooni" meeskonnas.