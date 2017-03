Harlem Globetrottersi mängijad õpetasid Eero Reinule pallitrikke

Reede hommikul rõõmustasid "Terevisiooni" vaatajaid maailmakuulsa Harlem Globetrottersi korvpallurid, kes polnud kitsid oma trikke ka saatejuht Eero Reinuga jagamast.

Trikitajad on käinud juba üle 100 riigis ning Harlem Globetrottersi ajalugu ulatub enam kui 90 aasta taha. Korvpallurid lubasid, et nende trikid on nii hämmastavad, et mälestused showst jäävad kogu eluks.

Mehed näitasid "Terevisiooni" väikeses stuudios mõningaid trikke ja õpetasid veidi ka saatejuht Eero Reinule, kes enda sõnul on siiani pigem jalgpallimees olnud.

13. märtsil saab Saku Suurhallis Harlem Globetrottersi korvpallishowd näha.