ETV ekraanil on täna dokumentaalfilm "India - teel tippu"

14. detsembri õhtul kell 22.40 näitab ETV järjekordset dokfilmi sarjas "Meie Maailm" ning seekordne film "India - teel tippu" räägib sellest, kuidas kiirelt arenev IT- sektor on India elanikke aidanud.

"Nad ise ütlevad, et neil on riigis miljon probleemi, aga miljard inimest, kes võivad nendele probleemidele lahendusi leida. Need lahendused on läbi tehnoloogia saanud võimalikuks. Seal on tänavatel näha väga palju vaeseid inimesi, aga enamusel neist on käes nutitelefonid," kommenteeris filmi autor Eva Esse.

Nutitelefonide abil õpetatakse slummis elavatale lastele kirjutamist, matemaatikat ja üldisi baasteadmisi.

"India - teel tippu" autor on Eeva Esse, režissöör Rahel Selge.

Kõik "Meie Maailma" sarja seni linastunud filmid on üleval ETV koduleheküljel.