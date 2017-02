Galerii: "Lastetuba" jõuab eetrisse tuhandendat korda

2. veebruari õhtul kell 18.30 läheb ETV2 lasteprogrammi saade "Lastetuba" eetrisse tuhandendat korda. Igal argiõhtul eetris olev lastesaade alustas 2011. aasta sügisel ja on oma ettevõtmistega köitmas juba Eesti laste teist põlvkonda.

"Lastetuba" on koht, kus lastel on huvitav, kus neid ootavad lustlikud sõbrad ja põnevad külalised, kõlab laul ja muusika ning saab ise kaasa meisterdada või võistlustel osaleda. "Ma ei väsi kordamast, et see on ainus lastesaade kogu maailmas, mille taga seisavad Eesti autorid, milles näeb Eesti näitlejaid ning mis on suunatud Eesti lastele," selgitas lastesaadete toimetuse juht Margus Saar ja lisas, et "Lastetuba" hoiab au sees kodumaad, selle väärtusi, inimesi ja traditsioone.

Veebruarikuus keskenduvad "Lastetoa" teemad Eestile ning märtsis pühendatakse mitu saadet teatrikuule. Juubelisaadet tähistatakse "Lastetoas" 2. veebruari õhtul suure pidulikkuse ja lärmiga.

Kuuendal hooajal on "Lastetoa" stsenaristid Silvia Soro, Gert Kiiler ja Elo Selirand, mängivad Mart Kampus, Külli Teetamm, Mikk Jürjens, Aarne Soro, Liina Olmaru, Tanel Ingi, Margus Tabor, Jaune Kimmel jt. Režissöör-lavastaja on Elo Selirand, produtsent Kadi Katarina Priske.