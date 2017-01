ETV+ alustab oma "Pealtnägijaga"

Dmitri Pastuhhov, keda teatakse saatest "Kohv+", alustab uuriva ajakirjanduse saateformaadiga "Insight", mida näeb ETV+ eetris alates 12. jaanuarist.

"See on uuriva ajakirjanduse saade. Kogu saade ei ole salvestus, stuudioosa läheb otse-eetrisse ja põhimõte on see, et me saaksime lugusid muuta ja panna saatesse need lood, mis on aktuaalsed," rääkis saatejuht Dmitri Pastuhhov Menule.

Saates võetakse ette ajakirjanduslikud juurdlused, mille ülesanne on leida ja rääkida lugusid, kuulata ära kõik pooled, vastata küsimustele ning lahata probleeme. "Insighti" võib mõnes mõttes nimetada ka venekeelseks "Pealtnägijaks", sest nii mõnigi lugu on sündinud koostöös ETV "Pealtnägija" toimetusega.

"Pealtnägija" toimetaja Anna Gavronski meenutas, et Dmitri Pastuhhovoviga oli tihe koostöö näiteks suve lõpus, kui Vladimir Putin nimetas Anton Vaino presidendi administratsiooni ülemaks, mispeale tekkis lootus Vainot intervjueerida. "Läksin Dima juurde, teades, et tema hakkab varsti Vene "Pealtnägijat" tegema ja hakkasime seda koos ajama. Dima otsis kontakte ja asi jõudis nii kaugele, et öeldi, et saatke faks," naeris Gavronski, kelle sõnul oli tükk tegemist, et keegi tänapäeval üldse faksi saata oskaks.

Faksi alla pandi üldkontaktid ning Gavronski sõnul ei olnud tema nime kuskil näha. "Paar nädalat hiljem oli mulle Vene numbrilt keegi helistanud, vastamata kõne. Ma ei hakanud ise tagasi helistama, läksin Dima juurde, kes ei leidnud numbrit andmebaasidest. Lõpuks Dima helistas numbrile tagasi ja mulle oli helistanud keegi Sveta Kremlist, ma ei tea, kust ta mu numbri sai," meenutas Gavronski põnevat seika, kus ilma, et tema nimi oleks kuskilt läbi käinud, teadis Kreml helistada otse tema mobiilinumbrile. Kuigi tänaseni pole toimetused Anton Vaino intervjuud saanud, pole neile otse ka ära öeldud.

Pastuhhov lisas, et on tänulik abile, mida "Pealtnägija" ETV+ meeskonnale on pakkunud. ""Pealtnägija" on väga hea eeskuju meile, kuna see saade on eetris juba 20 aastat, on palju asju, mida me saame nende käest õppida. Kindlasti "Pealtnägija" eeskuju on meie jaoks oluline, aga see saade ei ole samasugune, me tahame, et meil oleks ka oma nägu, et see ei oleks "Pealtnägija" venekeelne koopia," selgitas Pastuhhov.

"Insight" on ETV+ eetris neljapäeviti kell 20.30. Saadet on võimalik vaadata eestikeelsete subtiitritega.