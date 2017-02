Sõdur Juhan Heldur Käärid: laulupidu toob kananaha ihule

Saates "Hommik Anuga" oli külas kaks eesti sõdurit Põhja-Ameerikast: Juhan Heldur Käärid Kanadast ja Sven Heiti Wichman New Yorkist. Kuidas nad sattusid Ameerikasse ja tagasi siia aega teenima, sellest nad Anu Välbale rääkisid, lisaks muusikast ja noor olemisest. Avaldame homse saate video täna.

Juhan sündis Kanadas, elas Eestis viis aastat lapsena, ning siirdus pere tagasi Kanadasse, kuhu jäi siiani, kuni tuli siia tagasi aega teenima. Sven sündis Kanadas, aga suundus perega elama New Yorki. Mõlema kodus on hoitud eesti keelt kasutusel.

Mis saab pärast suve hakul lõppevat ajateenistust? Poistel on plaanid küll: esimene tähtis asi on minna 11. juunil Rammsteini kontserdile. Samuti on neil plaan minna juuli algul noorte laulu- ja tantsupeole, mille kohta Juhan Heldur Käärid ütles, et sellised üritused toovad talle kananaha ihule. Nii Juhan kui Sven on käinud laulupidudel varemgi, nii noorte kui üldpidudel ning mõlemad on noorte laulupeol varem ka laulnud, 2009. aastal.

Muus osas teavad noored eesti muusikast Meie Meest.

Mis teeb hea peo, küsis Anu Välba üldisemalt. "Hea seltskond, sõbrad, siis võib ükskõik, mida teha," vastas Juhan.

Palju alkoholi? "Piisavalt," märkis Juhan. "Mitte alati," täiendas Sven.

Vaadake kogu lõbusat vestlust videost.