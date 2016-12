"Aastavahetus Kinoteatriga" loojad: me ei mõelnud sellele, mida publik arvab

"Enda asja vaatame ikka iga kord. Huvitav oleks näha küll, kuidas see siis ikkagi telekast tuleb ja mis see otsene tagasiside publiku poolt on, kas on naljakas või ei ole," rääkisid Kõpper ja Arun "Vikerhommikus", et on ka ise homme õhtul telerite ees.

Saade "Aastavahetus Kinoteatriga" valmis Tamme, Kõpperi ja Kinoteatri näitlejatega koostöös. "Esimene eesmärk oli ikkagi see, et endale meeldiks, kui aus olla. Me ei mõelnud selle peale, mida publik sellest nii väga arvab," selgitas Tamm. Kõpper usub aga, et publiku tagasiside on tugevalt varieeruv. "See on täpselt selline asi, et kas väga meeldib või üldse ei saa aru," tõdes Kõpper.

Tamm lisas, et tempo on selle aasta saatel aeglasem kui aastavahetusprogrammis muidu harjutud. "Ta tuleb hästi dialoogipõhine, situatsioonipõhine ja vajab natuke aega ja rohkem tähelepanu," tõdes Tamm.

"Aastavahetus Kinoteatriga" on ETV eetris 31. detsembri õhtul kell 22.10. Karmil ja halastamatul pühadeajal saab ühest üksikust Nuustaku lumiste küngaste vahel peidus olevast kõrtsist tormivari kaheksale salapärasele rändurile. Need mehed juba nalja ei mõista, eriti üksteise vastu. Üks maja, üks õhtu, üks suur küsimus, kaheksa meest ja paar nalja. Osades Tõnis Niinemets, Märt Avandi, Ott Sepp, Priit ja Märt Pius, Peeter Oja, Henrik Kalmet, Andrus Vaarik jt.