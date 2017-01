R2 öösaates kuuleb nii live-esinemisi kui ka Jakob Rosina DJ-debüüti

R2 öösaate plakat (Foto: ERR)

Seekordses öösaates teevad live-esinemised Ndioba Gueye, kes on lubanud astuda üles improvisatsioonilise kavaga, ning Eesti elektrooniline muusik Tont, kes mängib nii vanemat kui ka uuemat loomingut. Saatejuht Maarja Merivoo-Parro kinnitas, et ta ootab erilise põnevusega öiseid esinemisi. "Mulle meeldib väga see, mida nad teevad, ning olen neid varem ka enda saadetes mänginud," ütles Merivoo-Parro ja lisas, et samas on tegu artistidega, keda muidu eriti tihti raadioeetris ei kuule.

Saates proovib DJ ametit reedehommikune ärataja Jakob Rosin, kes selgitas, et kuulda saab talle südamelähedast muusikat. "Õnneks sobib see ka atmosfääriga, sest hilistele öötundidele vastavalt mängin erinevat ambient-muusikat," ütles Rosin ja lisas, et kuulda võib muusikat alates Enyast, Enigmast ja Deep Forestist kuni Aafrikast pärit muusikuteni välja. Samas rahustas reedese hommikuprogrammi saatejuht kuulajaid ning kinnitas, et kõlab ka Eesti muusikat. "Kogu muusikavooga loodan uinutada magama need, kes tulutult juba viiendat tundi und ootavad ja üles äratada need, kes juba varakult reedet tervitavad."

Samuti jõuab saatesse Rein Fuks, kes räägib enda viimase aja tegemistest, ning Maarja Merivoo-Parro tutvustab uut pop-up raadiosaadet, mis pöörab tähelepanu kassettidele. Saatejuht kutsub kõiki ka stuudiosse helistama. "Liinid on avatud ning ootan väga kuulajate kõnesid," kinnitas Merivoo-Parro.

Ndioba Gueye esinemist saab kuulda keskööl, Tont astub raadioeetris üles kella ühest, Rein Fuks jõuab stuudiosse kell kaks öösel ning Jakob Rosin teeb DJ-debüüdi neljast. Üllatusi on aga oodata ka vastu hommikut.