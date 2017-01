"Laulukarussellilt" on hoo sisse saanud paljud tuntud lauljad

1. jaanuaril startis ETV-s taas legendaarne "Laulukarussell", mis tiirutab täistuuridel ja pole liialdus öelda, et just sellest saatest on saanud alguse nii mõnegi armastatud laulja tähelend.

"Esimesest "Laulukarussellist" mäletan, et närv oli natukene sees," ütles Gerli Padar, kes oli esimesel "Laulukarussellil" 11-aastane. 14-aastasena esitas Padar laulu "I Don't Know How to Love Him", mis on tema arvates kentsakas valik, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Ka Mai Palling tõdes, et ei esitanud lastelaulude võistlusel ühtegi lastelaulu. "Laulukarussellil" esitas ta pala "Suudlus läbi jäätunud klaasi". "Ma mäletan, et enda sees ma mõtlesin, et siia majja ma tulen veel tagasi," rääkis Palling, kes tundis end telekaamerate ees vabalt ja hästi.

Padar tõdes, et "Lauluarussell" oli tema esimene arusaamine, et tahabki laulda ja laval esineda. "See oli väga suur ja märgiline konkurss, kui siit läbi käid, jääb sisse seeme ja tahe siia tagasi tulla," lisas Palling. "Laulukarussellilt" on hoo sisse saanud veel paljud lauljad nagu Sofia Rubina, Birgit Õigemeel ja Laura Põldvere.

"Laulukaruselli" uus hooaeg on eetris pühapäeviti kell 20.00. Saatejuhid on Mai Palling, Kristel Aaslaid ja ja Märten Matsu.