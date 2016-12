ERRi raadiokanalites tuleb rikkalik jõulu- ja aastalõpuprogramm 

Stuudiomikrofon (Foto: Arne Holm, Raadio 2)

Vikerraadio jõulu- ja aastalõpuprogrammis on rõhk muusikal, tehakse aasta kokkuvõtteid, loetakse ette Tõnis Erilaiu soovisaatest välja jäänud kirjad ning jagatakse heategevusalast nõu.

Kultussaade "Soovid, soovid, soovid" tõi Vikerraadiosse nii suure hulga kirju, et kahjuks ei olnud võimalik neid kõiki saatesse mahutada. Kuid kirjutajad ei pea kurvastama, sest 31. detsembril kell 15.05 loevad Maian Kärmas ja Taavi Otsus välja jäänud kirjad ette.

Aasta lõpuni on tööpäeviti kell 12.35 eetris "Heategevuskool", kus võetakse ette annetamisega seotud dilemmad ja seatakse kahtluse alla mitmed levinud arvamused. Sarja autor on presidendi vabakonnanõunikuna töötav Urmo Kübar.

Pühade ajal ja aasta lõpus kõlab Vikerraadios palju head muusikat. 24.-26. detsembril on eetris "Kuulajate Kauamängiv". Vikerraadio kodulehel saab hääletada jõulu- ja talvelaule või kirjutada kommentaariumisse oma lemmiku pealkiri. Ainus tingimus on, et laul peab olema eelmisest sajandist. Muusikaprojekt "Muinaslugu Sinilinnust" pole unikaalne tähis pelgalt aastal 2016, vaid kogu meie muusikaajaloos. Saksa bigbändi esituses kõlavad tänapäevases seades 18 igihaljast pala. Nende valimisest, esitajate leidmisest ning kogu ettevõtmise köögipoolest räägib idee autor ja produtsent Mikk Targo 26. detsembril kell 12.05.

Muusikasaade "Lood ja laulud" tuleb eetrisse kolme erisaatega. 24. detsembril on külas viiuldaja ja pärimusmuusik Eeva Talsi, 25. detsembril Ewert Sundja ansamblist Ewert And The Two Dragons ning 26. detsembril helilooja Priit Pajusaar. Kõneldakse muusikute senise loometee nendest lauludest, mis on just neile endile armsad ning nende laulude tagamaadest. Saate autor on Maian Kärmas, saated on eetris kell 14.05.

26. detsembril kell 16.05 kõlab Jõulujazzi kontsert "Tribute to David Bowie. Marten Kuningas & Band". Vana-aasta õhtul alates kella 20.00 valivad kuni hommikuni muusikat Vikerraadio toimetajad ja saatejuhid.

27.-31. detsembril on kokkuvõtete tegemise aeg. Teadusaasta parimad palad valib välja Priit Ennet, kirjanduse ülevaate teeb Peeter Helme, olulisemad spordisündmused paneb ritta raadio sporditoimetus ning märkimisväärsemad filmid toob välja Tõnu Karjatse. Saated on eetris kell 14.05.

Aastalõpu "Rahva teenrid" on eetris 31. detsembril kell 11.05, mille järel kell 12.05 võtab raadio uudistetoimetus saates "Aastalõpu Päevakaja" kokku tähtsamad sündmused Eestis ja välismaal. Kell 16.05 teeb Sten Teppan ülevaate muusika-aastast. Vana aasta viimase ja uue aasta esimese tunni sisustab Jaan Elgula. Enne südaööd on eetris Eesti Vabariigi presidendi kõne.

Raadio 2 on võtnud jõulude eel koha sisse Vabaduse väljaku pop-up stuudios, kus möödujatel on muuhulgas võimalus valida ka Aastahitti. Tänavu on Raadio 2 ühendanud jõu ETV "Jõulutunneli" kampaaniaga ja nii on lisaks tavapärastele Aastahiti hääletusviisidele võimalik soovi korral ka liikumisraskustega inimestele treeningsaalide loomiseks annetada.

Klassikaraadios jätkub ilusaima jõululaulu valimine. Koduleheküljelt saab kuulata ja vaadata Eesti kooride ja ansamblite esituses ETV videotelt valikut populaarseid jõululaulule ning anda hääl oma lemmikutele. Jõululaulude mängu kokkuvõte on eetris teisel jõulupühal, 26. detsembril, kell 12-14. Pühadeprogramm on tulvil kauneid jõulukontserte ja klassikalisi jõululaule, pühadeprogrammis jõuavad eetrisse ka Tartu laste jõulujutud.

Raadio 4 eetris on juba 24. korda Eesti elektroonilise meedia vanim heategevusprogramm "Jõulurõõmu kuulutus". Sel aastal kogutakse toetust Narva lastele MTÜ pereprojektis, et aidata soetada rippuvaid liikumisvahendeid. Kõnede vastuvõtmine annetusetelefonidele algas 18. detsembril. Saade on eetris 24. detsembrist kuni 8. jaanuarini.

Esmakordselt oli saade Raadio 4 eetris aastal 1993 ning toona toetati verevähki põdevaid lapsi. Aastate jooksul on raha kogutud meditsiinitehnika soetamiseks Tallinna Kliinilise Lastehaigla, samuti Tartu, Nõmme ning Narva lastehaigla tarvis. "Jõulurõõmu Kuulutus" on toetanud Tartu, Viljandi, Jõhvi, Narva, Tallinna, Imastu, Kohtla-Järve, Pärnu, Narva-Jõesuu, Haapsalu lastekodusid, Sillamäe Vanalinna kooli puudega lapsi ning Tartu Emajõe koolis õppivaid nägemispuudega lapsi. Annetada saab telefoni teel, helistades numbrile 9007008 maksumusega 5 eurot või 9007009 maksumusega 15 eurot. Saade "Jõulurõõmu kuulutus" on eetris iga päev kell 16.00–18.00.