ETV aastavahetusprogrammi huumoriosa pahandas pilatavaid juba enne eetrit

Ärapanija 2016. (Foto: Ülo Josing/ERR)

ETV aastavahetusprogrammi huumoriosa on pahandanud pilaobjektiks sattunud tegelasi juba enne eetrissejõudmist - nii pole enda mainimisega "Ärapanijas" rahul kriminaaluurimise all olevad Toomas Lepp ja Mart Ummelas.

Lepp tegi enda ja Ummelase nimel avaliku pöördumise, et neid puudutav osa meelelahutussaatest välja jääks ning on andnud märku, et asjaga tegelevad advokaadid, kirjutab Õhtuleht.

Ummelas tunnistas lehele, et pöördumine sai tehtud Lepa mahitusel. "Ei minul pole küll plaanis kuskile kohtusse minna, mul pole selleks rahagi," tunnistas Ummelas.

Erinevaid reaktsioone on tekitanud ka ETV otsus lasta teha aastalõpu intervjuu peaminister Jüri Ratasega koomikute Märt Avandi ja Ott Sepa poolt meelelahutuslikus formaadis.

"Otsuse ja ettepaneku aastalõpu intervjuu formaati muuta tegi ERR ja me võtsime selle vastu. Igaüks saab seda hinnata 31. detsembril," ütles valitsuse pressiesindaja Rasmus Kagge.

ERR-i juhatuse liige Ainar Ruussaar ütles ajalehele, et poliitikud ja ühiskonnategelased ei peaks riigitelevisiooni naljasaateid võtma surmtõsiselt, sest tegemist on poliitilise satiiriga. "See on terve ja vaba ühiskonna tunnus," märkis ta.