Kaja Kallas: võitlesin vanemate eeskujule pikalt vastu

Saadet "Hommik Anuga" külastas Kaja Kallas, kes noorena tõotas, et vanemate eeskujul arsti või poliitikut temast ei saa. "Ma ütlesin, et ma tahan olla ise keegi," ütles Kallas saatejuht Anu Välbale.

Kaja Kallas jutustas saates ka lapsepõlvest, mil nende pool käis tihti külas Lennart Meri. "Ükskord ta tuli hilja, kallas kohvi, ja siis hakkas tassi suhkrut laduma, väike tass, muudkui tõstab suhkrut juurde, mina ootan, et juba suhkrumägi tassist nähtavale tõuseks," meenutas Kaja Kallas. "Siis ta võtab ja joob selle ära, mina vaatasin, et päris... naljakas."

Kallas rääkis ka naispoliitikuks olemisest. "Olen võtnud vastu pakkumisi olla ajakirja kaanel, mõeldes, et ma olen ikkagi naisterahvas, mind tehakse ilusaks ja pannakse kaunid riided selga, aga see oli ikkagi kohutavalt ebamugav," nentis ta. "See pildistamine ja isikliku intervjuu andmine, sellega sa annad endast justkui tüki ära."

Vaadake ja kuulake kogu vestlust videost. Kaja Kallas teeb selles rahvatantsu ka.