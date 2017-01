Miniklotsid hoiavad närvid ja mälu korras

Aivi Parijõgi kohtus Tartu Mänguasjamuuseumis Tartu ülikooli neuroloogiaprofessori Pille Tabaga, kes rääkis "Prillitoosis", miks talle pakuvad erialaselt huvi Lego klotsid.

"Legodega ehitamise juures on tähtis see, et käed töötaks ja mõte töötaks," sõnas Pille Taba. "Ja need asjad peaksid ju käima koos. Mälu ja motoorse tegevuse ühendamine ja kasutamine on ka üks variant treeninguks."

Taba sõnul ei tule mälumahtu juurde ja pole olemas ajuvitamiine, ehkki neid aegajalt reklaamitakse. "Me peame käigus hoidma seda, mis meil olemas on, seda vaimset võimekust ja aktiivsust."

Vananemisel aitavad end vormis hoida lisaks miniklotsidele ka igasugused mõttemängud, näiteks ajaloo- ja sõnamängud, soovitas Pille Taba.

Vaadake veel soovitusi ja vingeid legoehitisi juuresolevast videost.