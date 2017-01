ETV ekraanil alustab Urmas Vaino uus saade "Suud puhtaks"

"Suud puhtaks" (Foto: ERR)

Saates avatakse ühiskonda erutavad teemad koos kõigi oluliste osapooltega – stuudios on otsustajad, huvigrupid, eksperdid ja inimesed, keda teema kõige vahetumalt puudutab. Saate eesmärk on targem Eesti, kes arutleb asjade üle emotsionaalselt ja sisuliselt.

"Printsiip, mida me tahame hoida, on see, et saate teema peaks kindlasti puudutama inimesi vahetult. Teema peaks jõudma konkreetselt inimeseni välja ja seda mitte abstraktsel tasandil," ütles Urmas Vaino ja selgitas, et teemade valikul jälgivad nad, et puudutaksid stuudios olevaid inimesi isiklikult. "Me otsime erinevaid pöördeid ja vaatenurki ning stuudios debateerivad need inimesed, kelle võimuses on olukorda kujundada, kes on protsessis sees ja pakuvad oma lahendusi," selgitas Vaino.

"Suud puhtaks" on ETV ekraanil alates 18. jaanuarist kolmapäeviti kell 21.40, kordust saab näha reede lõunal. Saate režissöörid on Krista Maajärv ja Krista Rannamäe, toimetajad Tõnis Leht ja Birgit Rae, produtsent Lii Kuldmäe, peaprodutsent Andres Kuusk.