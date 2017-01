"Rakett 69" alustab täna uut hooaega

Teadussaade "Rakett 69" alustab täna õhtul kell 20.30 oma seitsmendat hooaega.

"Põhiline osa uusi osalejaid tuleb viimasel hetkel enne seda, kui kõik uksed kinni lähevad. Rakett 69 lisaks sellele, et ta avab palju uksi, ta lennutab sind ka sõna otseses mõttes orbiidile, sest see auhind, mis antakse, on väga suur toetus ja motivatsioon nendele noortele inimestele. See annab näiteks võimaluse, et sa ei pea esimesel aastal muretsema, kust su raha tuleb," ütles "Rakett 69" saatejuht Aigar Vaigu.

"Rakett 69" kohtunik Kaja Pae lisas, et ta on saate tegemisel märganud hämmastavalt mitmekülgseid noori.

16-osalise saatesarja finaal, kus selgub 10 000-eurose stipendiumi võitja, läheb eetrisse 5. mail.

"Rakett 69" on eetris reedeti kell 20.30 Eesti Televisioonis.