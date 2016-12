ETV toob televaatajateni filmi "Perekonnavaled"

Tambet Tuisk filmis "Perekonnavaled" (Foto: ERR/Ringvaade)

Filmi tegevus toimub linnas, kus on professionaalne sümfooniaorkester, mille eesotsas seisab autoritaarne ja kindla käega dirigent Paul Levald, kes on juba aastaid ohjanud nii orkestrit kui ka suhteid peres. Dramaatiliste sündmuste tõttu tuleb Pauli tütremehel Egon Reil ootamatult juhtimine üle võtta. Lisaks orkestrisisestele pingetele pärandab äi Egonile koos dirigendikepi, võimu ja vastutusega ka oma keerulise minevikuga seotud saladused ning kohustused. Vanadest valedest kasvavad välja uued ja ühel hetkel Egon mõistab, et tõe väljatulek tooks kaasa tõelise kaose.

Valentin Kuigi ja Manfred Vainokivi "Perekonnavaled" on suhtedraama elevantidest magamistoas ja luukeredest kapis, väikestest ning suurtest pettustest, pooltõdedest ja kokkumängudest, mida leidub iga perekonna salakroonikates.

Stsenarist Valentin Kuik, režissöörid Valentin Kuik ja Manfred Vainokivi, operaator ja kunstnik Manfred Vainokivi, kostüümikunstnik Anu Lensment, grimmikunstnik Kristel Kärner, helirežissöör Mart Kessel-Otsa, monteerija Kersti Miilen, produtsent Marju Lepp, tootja Filmivabrik. Filmi valmimist toetasid Eesti kultuurkapital, Eesti filmi instituut ja Pärnu linn.

"Perekonnavaled" on ETV eetris täna õhtul kell 21.30.