Urmas Vaino: "Terevisioonist" lahkumine ei ole elurütmi väga kõigutanud

18. jaanuaril jõuab Urmas Vaino juhtimisel ETV ekraanile terav debatisaade "Suud puhtaks". Vaino rääkis, mida vaataja homsest saatest oodata võib ning kuidas ta on hilisõhtuse saate tegemise rütmiga harjunud.

Urmas Vaino on elu jooksul teinud väga palju telesaateid ja ta tõdes, et kõiki neid ta järelvaadanud pole.

"Aeg-ajalt ma otsin üles mõned saated, kus meenub mingi lugu. Peab tunnistama, et mõnikord hakkab kuklas mingi hääl rääkima: kuule, sa oled selle inimesega kohtunud. Paar päeva tagasi, sedasama homset "Suud puhtaks" saadet ette valmistades, meenus mulle saade, mida me tegime Contra juhtimisel mõned aastad peale "Erisaadet". Selle saate nimi oli "Metsapeatus". Me käisime seal metsas elu ja asju uurimas ja tõesti, üks nendest lugudes ootamatult meenus. Ma ei ole üldse näiteks "Tööotsijat" vaadanud, ehkki võiks nii mõndagi sealt järgi vaadata," rääkis Vaino.

"Terevisioonist" lahkumine ei ole tema elurütmi väga kõigutanud.

"Täna hommikul pidi kell helisema 6.15, et päeva korralikult alustada, aga 5.45 olid silmad lahti nagu õnnelikul kanal peale munemist ja no tee, mida sa tahad, magama ei jää."

Vaino palus Grete Lõbul talle helistada, kui ta kipub homme õhtul saates tukkuma jääma.

Ta ütles veel, et homse saate teema – metsade jätkusuutlikkus – on väga kirglik.

"Kui me satume kuski nägema maha raiutud metsaplatsi, siis see emotsioone igal juhul alati tekitab. Stuudios ei ole publik. Need 40 inimest on kõik selle asjaga seotud. Me oleme pidanud neile ütlema, et võib juhtuda, et me ei räägi pikalt teiega, võib juhtuda, et me ei räägi üldse, aga samas, kui debatt on sellises kohas, kus on vaja sõna sekka öelda, siis olete teie see, kes oma valdkonna eest seisab."