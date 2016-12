Reimo Sildvee õppis ära gorillade keele

"Terevisiooni" vastutav toimetaja Reimo Sildvee käis Ida-Aafrikas Rwandas vulkaanide rahvuspargis, kus sündis film "Gorillamajandus".

Film räägib Rwandast, kus kodusõjajärgse ülesehituse peamine rahastusallikas on haruldased mägigorillad, kelle nägemise eest turistid on nõus palju maksma. Filmis jälgiti ühe turismigrupi teekonda mägidžunglisse, kus kohtuti ühe mägigorilla perekonnaga. "Neid on alles mõnisada isendit, vulkaanide rahvuspargis on ainult 300. Nad on väga huvitavad loomad, majesteetlikud," kirjeldas filmi autor Reimo Sildvee ETV saates "Ringvaade".

Filmimiseks loa saamine võttis Sildvee sõnul aega kuid, sest lubade taotlemine nõuab palju paberimajandust ja raha. Gorillade seltsis võib rahvuspargis veeta vaid tund aega, seda mõõdetakse lausa stopperiga. Hoolimata sellest jõudis Reimo Sildvee õppida ära gorillade suhtluskeele ning demonstreeris seda ka televaatajatele. "Praktikavõimalust oli väga vähe, mulle see väga külge ei jäänud," oli Sildvee siiski tagasihoidlik.

"Gorillamajandus" on kaheksas osa rahvusringhäälingu dokumentaalsarjast "Meie Maailm" ning jõuab ETV ekraanile täna õhtul kell 22.25. Filmi autor on Reimo Sildvee ja režissöör Märten Vaher.