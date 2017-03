ETV2 teemaõhtu viib unistustemaale

Whiplash

Teemaõhtu algab kell 20.30. filmiga "Taevasse pürgides" ("Grazing the Sky", Hispaania/Mehhiko/Portugali 2013). Film jäädvustab haaravad lood tsirkuseartistide elust. Läbi aegade on tsirkuseartisti karjäär alanud varases nooruses perekonna kõrval ametit õppides. Tänapäeval õpivad noored tsirkusekoolides, kuid tsirkuseartisti elu tähendab endiselt igapäevast eneseületamist, raudset distsipliini, sageli eluohtlikke vigastusi. Filmis näeb kaheksa tsirkuseartisti igapäevaelu, mille kõrghetkeks on lend tsirkusekupli all.

Eetripäev jätkub auhinnatud filmiga "Whiplash" kell 21.20. Film paneb kaasa elama muusikale. Noor režissöör ja stsenarist Damien Chazelle on loo tuletanud isiklikest kogemustest. Viis Oscari nominatsiooni ja kolm võidetud kuldmehikest, üks neist läks J. K. Simmonsile, sama mees pärjati ka Kuldgloobuste ning BAFTA auhindade jagamisel. Filmi kontole mahub üle 80 võidutiitli.

Teemaõhtu lõppeb filmiga "Eesti lood: 3,2,1 - Ilus hüpe" kell 23.05. Film räägib Toomas Taltsist, kes viibib suurema osa oma vabast ajast õhus. Eestis on ta praktiliselt ainuke, kes tegeleb BASE-hüppamisega. Hullumeelsed hüpped toimuvad 50-200 meetri kõrguselt ilma varulangevarjuta.