Enne ja nüüd: ERRi uudistemaja muutus kohati tundmatuseni

Uudistemaja ehk vana raadiomaja on läbinud põhjaliku uuenduskuuri. (Foto: ERR)

Kreutzwaldi tänava raadiomaja ehk vana raadiomaja ehk nüüdse nimega uudistemaja avati pärast enam kui kümme aastat kestnud ehitustöid 1952. aastal. Selleks, et saada 2017. aastal koduks ERRi uudistetoimetustele, renoveeriti maja põhjalikult. Allolevatel fotodel on võrdluses kaks ajastut: 1950. esimeses pooles tehtud kaadrid ja 2017. aasta alguses tehtud pildid.

Fuajee on muutunud tunduvalt. Ümaratest sammastest on saanud kandilised, mõnda treppi ja ust ei ole enam olemaski. Külalisi tervitab ERR aga siiski samas kohas, kus vanastigi.

Raadiomaja kõige kuulsam koht oli ilmselt stuudio, milles salvestati ka kontserte. Stuudio on ka praegu kasutusel, esimese otseülekanne renoveeritud stuudiost tegi Raadio 2, kui korraldas seal Aastahiti auhinnagala.

2017. aasta pildil on akendest näha galeriid, mis viib uude raadiomajja. Galerii ehitati 1970. aastate keskpaigas koos uue raadiomajaga. 1952. aasta pildil nähtav trepp on alles, kuid see jääb 2017. aasta pildil nurga taha.

Kõik huvilised on oodatud uudistemajaga tutvuma 23. veebruaril, mil ERR korraldab siin lahtiste uste päeva. Kohtumiseni!