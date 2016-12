Aastavahetus Kinoteatriga: "Keel vesti peal"

Karmil ja halastamatul pühadeajal saab ühest üksikust Nuustaku lumiste küngaste vahel peidus olevast kõrtsist tormivari kaheksale salapärasele rändurile.

Need mehed juba nalja ei mõista, eriti üksteise vastu. Kes väljub sellest punkrist uude aastasse elavana ja kes sulab kevadel lume alt välja? Ja mis roll on selles kõiges Kaja Kallasel? Üks maja, üks õhtu, üks suur küsimus, kaheksa meest ja paar nalja - see on Aastavahetus Kinoteatriga.

Osades Tõnis Niinemets, Märt Avandi, Ott Sepp, Priit ja Märt Pius, Peeter Oja, Henrik Kalmet, Andrus Vaarik jt.