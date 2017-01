ETV ekraanil on täna Sri Lankast rääkiv dokumentaalfilm

18. jaanuaril näitab Eesti Televisioon Artur Aukoni dokumentaalfilmi "Kooselu Sri Lanka moodi".

2016. aastal möödus seitse aastat Sri Lanka verise kodusõja lõpust. Sri Lanka kodusõja ajalugu on musternäidiseks, kui kergesti võib marurahvusluse kasv viia meid verise vastasseisuni. Kus on lõimumise ja rahuliku kooselu valem? Filmi autorid otsivad neid vastuseid koos sõjajärgse Sri Lanka elanikega - teekorjajate, kalurite, müüjate, turismikeskuse töötajate ja eelkõige giid Michaeliga.

"Peale Briti impeeriumi lagunemist tekkisid konfliktid. Mulle meenutab see olukord Ukrainat, mingi väike osa inimesi tahab omale iseseisvust. Sõda kestis 25 aastat ja 100 000 inimest on hukkunud. Praegu on väga huvitav olukord, et kuidas see riik hakkama saab. Nendel on kaks ametlikku keelt, aga ainult teoreetiliselt, sest praktikas on ainult üks keel, " kirjeldas filmi autor Artur Aukon sealseid probleeme.

"Kooselu Sri Lanka moodi" on eetris kell 23.00 ETV-s.