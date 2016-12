Lõppeva aasta raadioapsud toovad naeru suule

Taavi Libe ja Margitta Otsmaa Vikerhommiku stuudios (Foto: Ülo Josing)

"Sellepärast ongi raadio äge, et seal on kõik otse. Meil ei ole mitte kunagi aega ette valmistada tohutult suuri pompöösseid reportaaže ja lugusid, sest meil on kiire igal täistunnil," ütles toimetaja Margitta Otsmaa ETV saates "Terevisioon".

Otsmaa lisas, et tal on tihti juhtunud nii, et kombineerib vahetult enne eetrit ülipikki lauseid ja nii sünnivadki kummalised kooslused. "Siis tulevadki sellised kombinatsioonid, et näiteks suitsiidiplahvatuses hukkus tank," tõi Otsmaa näite ja naeris, et ka oma nimi tuleb alati paberile üles kirjutada, muidu ununeb see lihtsalt ära.

Kindlasti on kokkuvõte raadiapsudest ka 31. detsembril eetrisse jõudvas aastat kokku võtvas "Päevakaja" saates.