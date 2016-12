Vaata, kuidas Dave Benton esitab koos tütrega jõululaule

Zebra Islandi produtsent, ka Kosmofonist tuttav Rasmus Lill, on aasta jagu loonud muusikat säravate ja mitmekülgselt andekate lauljate, kaksikõdede Vivi ja Viveli Maariga. Girls In Pearlsi kolmas singel "Real You" sillutab teed bändi esimestele kontsertidele kevadel.