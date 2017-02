Sal-Saller ja Raud esitavad lapsepõlvelaule: see polegi nii lihtne, nagu arvad

Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud toovad kuulajateni kontserdid pealkirjaga RAUD/SALLER/2, kus publikuni jõuavad lood meeste nooruspõlvest.

"Me Hendrikuga teeme koos kontserdi, kus me laulame ja mängime laule, mis ümbritsesid meid, kui me kasvasime üles. Mingisuguse aja kasvasime me koos, mingisuguse aja sellele eelnevalt kasvasime eraldi," rääkis Raud Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan". Tegemist on 2009. aastal toimunud tuuri RAUDSALLER järjega.

Laulud, mis kontsertidele jõuavad on erinevatest žanritest ja ajastutest ning meeste sõnul oli valikut väga keeruline teha. Sal-Saller tunnistas, et kuulas sobivaid laule nädalaid läbi. "Nüüd on valik tehtud, meil on kava koos. Ja seda ma võin ka kinnitada, et seal ei ole ühtegi laulu, mida inimesed unepealt ei teaks. Meile meeldib neid laulda ja mängida, sellepärast me seda teeme," ütles Raud.

Ühine joon aga on see, et kõik need lood on muusikuid mingitpidi mõjutanud ja kontsertidel laulavad nad palasid ainult eesti keeles.

Muusikud lisasid, et esitusele tulevad lood panevad neid tõeliselt proovile. "See ei olegi nii lihtne, nagu sa arvad. Mingit teatud vaimset treeningut on see vajanud. Aga see pole üleliia kontimurdev, et ma kodus hommikust õhtuni neid laule harjutaks," rääkis Sal-Saller.

Raud lisas, et keerulisemad laulud viskas ta lihtsalt oma valikust välja. Üheks keerulisemaks oli Raua hinnangul Rein Rannapi "Ühes väikses Eesti linnas". "Mul on isiklik side selle lauluga pöörane, vanemad väidavad, et see oli esimene laul, millele ma lapsena reageerisin, aga seda on nii paganama keeruline laulda," tõdes ta.

Lavale jõutakse oma tavabändidega võrreldes täiesti erinevas koosseisus. Kontserdil astuvad lisaks Rauale ja Sal-Sallerile lavale Raivo Tafenau, Peedu Kass, Kaspar Kalluste ja Joel Remmel. "Täiesti teine koosseis. Aga me teadsime kohe alguses, kui me esimest korda tegime, et me teeme teise lineup'iga seda värki," ütles Sal-Saller.