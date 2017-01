Aasta albumi teinud Taukar: lihtne oleks lasta end tiivust kanda

Neljapäeva õhtul pärjati Eesti muusikaauhindade galal Karl-Erik Taukar nii aasta albumi, aasta popalbumi kui ka aasta meesartisti tiitliga.

Kuigi Taukar kogus tunnustust ka oma eelmise albumiga, jääb ta praegu veel tagasihoidlikuks. "Vara on nii enesekindlaks minna ja oodata, et edasiste plaatidega ka nii läheb," sõnas ta "Ringvaate" stuudios.

"Kui popmusa teha, siis oleks tore, et see jõuaks inimesteni ja nad selle vastu võtaksid," selgitas laulja, et tal on ääretult hea meel, kui rahvas tema muusikat kuulab.

Samas tunnistas ta, et ühe plaaditäie muusika salvestamine pole kõige kergem ülesanne. "Tõsi on, et jah, minu jaoks, kes ma olen kaks albumit elus salvestanud ja mõned üksikud lood sinna juurde, see on minu jaoks pidev otsimine ja pidev leidmine. Ei saa ju teha kogu aeg ühesugust, teatud areng peab ju olema. Selles võrrandis on palju muutujaid," rääkis Taukar, kes albumi "Kaks" peal olevate lugude juures on vaid mõnel juhul kaasautoriks. "Mind on aidanud teenekad laulukirjutajad ja bändikaaslased," muigas muusik lisades, et peamiselt on tema edu taga Stig Rästa ja Fred Krieger.

Laulja tunnistas, et ehkki ta ise ei kirjutanud plaadil olevat muusikat, oli ta siiski väga kriitiline selles osas, kuidas miski täpselt kõlama peaks. Seetõttu salvestati palju korduvalt üle ning ta usub, et nii mõnigi varaste hommikutundideni stuudios istunud asjaosaline oli tema peale päris kuri. "Aga ma ilusti vabandasin pärast," ütles Taukar ja rõõmustas, et tegelikult tuli ju kõik väga hästi lõpuks välja.

Kui oleks tema teha, siis oleks Taukar juba kohe järgmine päev asunud salvestama ka plaati number kolm, kuid annab endale aru, et teistel inimestel on tema kõrvalt siiski ka muid tegemisi. Fred Kriegeri ja Stigiga koos töötamise juures on Taukari sõnul keeruline see, et kuigi ta on muusikat kirjutanud juba mõnda aega ja on enda arvates valmis saanud ühe korraliku poploo, siis nende vastu siiski ei saa. "Tuleb Stig, kes ütleb, et näe, ma tegin ühe demo... ja nii on," naeris ta.

Muusik tunnistas, et mida aeg edasi läheb, seda väiksemaks jääb tema enesekindlus. "Mul on loomulikult väga hea meel, et nii läks," on ta saadud tunnustuse üle õnnelik, kuid lisas, et pidevalt lööb kuklasse mingi sisemine vasar, mis maa peale tagasi toob.

"Lihtne oleks lasta end tiivust kanda, aga asja võti on jätkata sellel rajal, mis sai ette võetud," selgitas ta.

Foto: Anna Aurelia Minev/ERR