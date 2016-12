BBC: George Michael oli aktiivne annetaja, osa abi saanud inimesi sai heategija nime alles nüüd teada

George Michaeli pilt ja leinajate poolt toodud lilled laulja kodu ees. (Foto: AFP/Scanpix)

Näiteks telesaate "Deal or No Deal" kunagine produtsent Richard Osman meenutas, kuidas üks telesaates osalenud mängija tunnistas, et tal ja tema elukaaslasel on vaja 15 000 naelsterlingit lastetusraviks ehk in vitro viljastamiseks. Juba järgmisel päeval oli Michael salaja helistanud ja öelnud, et annetab vajamineva summa, vahendas BBC.

Praegu 38-aastane Lynette Gillard tunnistas ajalehele Daily Telegraph, et ta ise ja tema elukaaslane Steve Davies on aastaid mõelnud, kes võis olla see tundmatu lahke inimene, kes neid toetas. "Mis ma muud oskan nüüd öelda, kui et, tänan sind, George!"

BBC toob oma ülevaates välja, et Michael annetas nii suurtele heategevusorganisatsioonidele kui ka erinevate üksikjuhtumite puhul oma isiklikul initsiatiivil.

Näiteks tulud, mille ta sai oma 1991. aastal koos Elton Johniga salvestatud dueti ehk laulu "Don't Let the Sun Go Down On Me" eest, annetas ta AIDS-i haigeid ja lapsi toetavatele organisatsioonidele. Ansambli Wham! laulu "Last Christmas" eest saadud rahaga toetas ta Etioopia näljahäda leevendamiseks. Laulu "Jesus to a Child" tulusid kasutas laulja laste abitelefoni Childline toetamiseks.

Capital Radio saatejuht Mick Brown omakorda tunnistas, et Michael oli nende lastele suunatud heategevusprojekti regulaarseks toetajaks. "Iga kord lihavõttepühade ajal, kui ma olin koos Chris Tarrantiga eetris, et toetada Londoni lapsi, helistas George kell 15.30 ning annetas 100 000 naela," kirjutas Brown Twitteris.

Michaeli ema suri 1997. aastal vähki ning seetõttu olid ka vähihaiged ja meditsiinitöötajad laulja heategevusplaanides olulisel kohal. Näiteks 2006. aastal korraldas ta Londonis eraldi heategevuskontserdi, et sellega tänada Suurbritannia Riikliku Terviseameti (NHS) meditsiiniõdesid tema ema eest hoolitsemise eest.

Ajakirjanik Sali Hughes meenutas, et omal ajal kirjutas ta ühest tuntud anonüümseks jääda soovinud popstaarist, kes oli andnud ühele medõeks õppivale ning võlgades olevale baaridaamile 5000 naela jootrahaks. Nüüd saab ta kinnitada, et tegu oli George Michaeliga.

Samuti jõudis nüüd avalikkuse ette informatsioon selle kohta, kuidas Michael käis salaja abitöödel ühes kodutute varjupaigas.