Kare Kauks ja Heini Vaikmaa meenutasid Mahavoki algusaega

Ansamblil Mahavok täitub 2017. aastal 35 tegutsemisaastat. Sel puhul rääkisid Kare Kauks ja Heini Vaikmaa saates "Hommik Anuga", kuidas nad ansamblit tegema hakkasid.

Saates esitas Mahavoki lugusid Anet Vaikmaa ja Karu Kauks arvas, et tema poleks neid enam ära laulnud.

"Lauljal on hääleaparaat nagu iga teine lihas. Nagu sportlasel, lihas tahab trenni. Ja kui sa ei ole aastaid laulnud, siis sa pead ennast vormi viima ja ilma vormita niisama ära ei laula," ütles Kauks.

Meenutades Mahavoki esimest salvestussessiooni ütles Kare Kauks nii:

"Kuna mina olin natuke jazzisugemetega ja hääl oli natuke teise postitsiooniga kui tavaliselt pop- ja rocklauljatel, siis kui me esimese loo linti laulsime, sain juba poiste nägudest aru, et see pole vist see," sõnas Kauks.

"Me saatsime ta esimesel korral tagasi koju: midagi muud on vaja. Ja kui ta teine kord tuli, siis tulistas kohe ära selle esimese variandi," lisas Vaikmaa.

"Ma läksin oma suvilasse metsade keskele, istusin metsa kännu otsa ja mõtlesin, et kuidas ma nüüd leian selle häälemooduse. Korraga leidsin selle ja ma mõtlesin, et kuna see on "Mägede hääl", siis ma ei saa sinna alla jorisema jääda, et seal on vaja ikka häälega midagi teha," sekundeeris Kauks.