Weekend festival kolib uude kohta

Juba kaks suve Pärnusse kümneid tuhandeid külastajaid toonud elektroonilise tantsumuusika festival Weekend kolib uude kohta.

Festival seab end sisse varasemast asukohast tükk maad jõesuudme pool, aga toimub endiselt rannaliival, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu abilinnapea Rainer Aaviku sõnul hakkab festivali pealava asuma Sunset Clubi juures. Aaviku hinnangul sobib uus ala festivaliks paremini, sest on justkui rohkem linnas.

"Weekrned festival seekord toimubki Sunsetist jõe poole. Territoorium ulatub ka meie uue spordialani, mille eelmisel aastal avasime. Samamoodi on oluline märkida, et ürituse peasissepääs asub Mere puiesteel," selgitas ta.

Praegu, kui meri on alles jääs, on suurejoonelist muusikaüritust raske ette kujutada, aga mõnevõrra on eelseisev festival teistsugune.

"Lavade osas ootame sel aastal mõõdukat kasvu. Igal aastal peab tooma festivalile värskendusi. Inimesed ootavad uuendusi ja samamoodi on linnarahvas ju muutunud aastatega ikkagi nõudlikumaks, oodatakse kvaliteetset üritust ja võimalikuslt väikest mõju linna igapäevaelule," rääkis Aavik ja lisas, et ka keskkonnahoiule on rohkem mõeldud.

"Eks festival liigub ka selles suunas, et Pärnu rand oleks ka festivali ajal puhtam. Arutatud on nii topsimajadust kui ka prügimajandust, et kuidas saaks kogu festivaliala ja ümbruskond püsida puhtam," selgitas ta.

Keskkonnahoiualastest muudatustest teatab festival peagi.

Weekend toimub tänavu 3.-5. augustini. Kolimise põhjus on siiani kasutuseta rannaalal peatselt algav hotelliehitus.