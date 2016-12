Marynel Marju Kuut: ma olen täiesti üksik, elan eraklikku elu

Laulja ning helilooja Marju Kuut elab küll alates 1980. aastast Stockholmis, kuid "Ringvaade" kohtus temaga siiski siseraadiote diskorite erapeol, et teha temaga üks väheseid intervjuusid viimaste aastate jooksul.

Marynel Marju Kuut kinnitas "Ringvaatele", et ta ei kirjuta noote, sest ta ei mängi noodist. "Kõik tuleb peast, kuigi ma ei saagi otseselt seda muusikat kirjeldada," ütles Kuut ja lisas, et ta ei ole selline artist, kes tuleks õhtul esinema ja mängiks ise koha peal klaverit.

"Ma olen avastanud, et minu lood koosnevad detailidest, millest kujunebki lõpuks vajalik meloodia," kinnitas muusik ja nentis, et tema lugudes peab samas olema alati ka midagi imelikku, mis paneks inimesi mõtlema. "Selleks ma Eestist ära kolisingi, et jõuaks kõigega tegeleda."

"Minu puhul oli nii, et kui mind lauljana ei innustanud bänd, siis ma olin ise see kõige viletsam liige," ütles Marynel Marju Kuut ja tõdes, et teda peab innustama, et ta tööle hakkaks.

Samuti tõi muusik välja, et ta elab praeguseks hetkeks üpriski eraklikku elu. "Ma ei ole juba neli aastat inimestega kokku puutunud, suhtlen nendega ainult interneti teel," kinnitas Kuut ja nentis, et ta on täiesti üksik.

Nime muutust põhjendas Marynel Marju Kuut sellega, et ta lihtsalt liikus edasi. "See vana Eesti laulja on tõesti Marju Kuut, ja seda ma võtangi nii," tõdes ta.

Stockholmis elades koosnebki tema igapäev muusika tegemisest. "Ärkan üles ja hakkan pidžaamas kohe muusikaga tegelema, vahel olen isegi 37 tundi järjest muusikat teinud," ütles Kuut ja lisas, et muud ta ei teegi. "Kõik poed on mul ka samas majas, seega ma ei peagi kodust välja minema," selgitas ta ja nentis, et vahel on ta käinud aasta jooksul vaid kolm-neli korda Stockholmi linna peal.