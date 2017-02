I Wear* Experiment: eesti keeles oleme Aivar Eksperiment

Eesti muusikaauhindade galal aasta debüütalbumi tiitliga pärjatud I Wear* Experiment rääkis homme tele-eetrisse jõudvas saates "Hommik Anuga", et eesti keeles võib neid naljatledes nimetada Aivar Eksperimendiks.

Trummar Mikk Simson arvas, et albumiga "Patience" täitis ansambel endale seatud eesmärgid.

Kitarrist Hando Jaksi aga rääkis, kust tuleb ansambli nimi I Wear* Experiment:

"Kõik on alguse saanud sellest, et kunagi oli üks eriti äge jazzplaat, mille nimi oli The Philadephia Experiment. Vähemalt kuulujuttude järgi tehti seda plaati nii, et paar väga ägedat muusikut pandi stuudiosse kinni ja öeldi, et enne välja ei saa kui plaat on valmis. See kuidagi inspireeris ja sealt hakkas see välja kooruma," selgitas Jaksi.

Mikk Simson lisas, et nimi tekkis aastaid enne seda, kui bänd tegelikult alguse sai.

Kui Anu Välba küsis, kuidas võiks I Wear* Experiment eesti keeles kõlada, ütlesid bändiliikmed: Aivar Eksperiment.

Jaksi sõnas veel, et bänd on väga õnnelik, et neil on väga hea stuudio, kus on kõik maailma võimalused olemas.

"Nüüd me lihtsalt peame endast andma kõik, et need võimalused ära kasutada."