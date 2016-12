Endrik Üksvärav "Jõulutunneli" kontserdist: teeme hingele rõõmsa jõulupai

Endrik Üksvärav (Foto: Pressimaterjalid)

Kontserdil kõlab nii Bachi, Pärti kui Ehalat, samuti tuntud ja armastatud jõululaule. Sopran Katrin Targo ja tenor Endrik Üksvärav laulavad duetti ja soleerivad ka eraldi. "Teeme kontserdikülastajate ja televaatajate hingele ühe rõõmsa jõulupai. Usun, et laulmine teeb meid tervemaks ja loodan väga, et meie laul aitab ka liikumispuudega inimestel tänu treeningsaalile tervemaks saada," rääkis tenor ja dirigent Endrik Üksvärav. "On suurepärane, et koos meiega astub kontserdil üles sopran Katrin Targo, keda kodupubliku ees tihti just ei näe," lisas ta.

Katrin Targo (sopran) on õppinud Tallinna muusikakeskkoolis ja Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Esimene magistrikraad on tal 2006. aastast Eestist, teine 2012 Viinist (Viini muusika ja esitluskunsti ülikool). Alates 2012. aastast töötab ta vabakutselise lauljana andes kontserte üle Euroopa, kuid põhiliselt Viinis. Samuti on ta pälvinud mitmetel lauluvõistlustel hinnalisi kohti, sh tänavu aprillis New York Carnegie Hallis esimese naisterahvana kolmanda preemia konkursil 39. Lyndon Woodside Oratori Competition. Pidevalt leiavad tunnustamist ka tema interpretatsioonid.

Endrik Üksvärav on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal ning omandanud samal erialal ka magistrikraadi. Õppinud lisaks trompetit ja metsasarve. 2010. aasta sügisel pani ta aluse kammerkoorile Collegium Musicale. 2012. aasta sügisest õpib Endrik Üksvärav vanamuusika laulu Haagi kuninglikus konservatooriumis, alates 2014. aastast magistriõppes. Viimase kolme aasta jooksul on Endrik Üksvärav astunud regulaarselt solistina üles nii Eestis kui ka Hollandis.

Eesti tippkoor, kammerkoor Collegium Musicale, on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, olulisel kohal on Eesti heliloojate teosed: Arvo Pärt, Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Tõnu Kõrvits, Mirjam Tally, Galina Grigorjeva, Pärt Uusberg jt. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme. Eesti kooriühing on pärjanud koori lausa kahel korral aasta koori tiitliga (aasta koor 2011 ja 2014).

Tänavune ETV heategevusprogramm "Jõulutunnel" aitab kaasa liikumispuudega inimeste tervisliku seisundi parandamisele. Kogutud annetuste eest on kavas avada treeningsaal ning osta sinna spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivad seadmed. Annetustelefonid on avatud 26. detsembri südaööni. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 annetatakse 10 eurot ja numbrile 900 7703 annetatakse 25 eurot.

Esmakordselt "Jõulutunneli" ajaloos tullakse saadet salvestama stuudiost välja ning korraldatakse avalik kontsert, kuhu müüakse piiratud arv pileteid. Collegium Musicale kontsert toimub 25. detsembril kell 14.00.