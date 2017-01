Aastavahetus kooperatiivis Kukeke: laval on La La Ladies

Eesti Autorite Ühingu 25. sünnipäeva puhul toimunud suurkontsert on pühendatud lugudele, mida iga eestlane teab ja mis on meile igiomaseks saanud. Mikk Targo käivitatud suurprojekt sai alguse kahjutundest, et aastatel 1945-1980 loodud armastatud Eesti poplaulud ei jõudnud raudse eesriide tõttu laia maailma. 18 hitti sellest perioodist on nüüd saanud uue kuue.