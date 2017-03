Kukerpillid tähistavad 45. sünnipäeva: see on ka iseendale saavutus

Kaader videost (Foto: ERR)

"Igavesti jääme Eesti rahva südamesse, see on kindel," rääkis bändimees Toomas Kõrvits ETV saates "Ringvaade".

Kukerpillidest veel vanem tegutsev ansambel on Rolling Stones, kuid ilma pausideta 45 aastat järjest pole halb tulemus. "See on iseendale ka praegu saavutus," tõdes Kõrvits.

Muusik lisas, et aastate jooksul on tal ka bändist lahkumise mõtted peast läbi käinud, kuid seda pigem algusaegadel. "On kindlasti, üks neli korda. See oli siis, kui olid ajad, kui tuli mängida seitse päeva järjest kolhoosipidudel, siis hakkas lihtsalt füüsis streikima," selgitas ta.

Täna on bändimehed täies elujõud ja tähistavad sünnipäeva alates 11. aprillist üle-eestililise tuuriga. Terve aprilli jooksul sõidetakse Võru kultuurimajast Nordea kontserimajani. Kontsertidele võetakse kaasa orkestri tagatoas üles kavanud Juss Haasma.