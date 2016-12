Leelo Tungal astus "Mamma Mia!" laule tõlkides keeldudest üle

ABBA kuulsad laulud kõlavad Vanemuise muusikalis "Mamma Mia!" eesti keeles. Laulutekstide autor on Leelo Tungal, kes tunnistas, et laulude tõlkimine ei olnudki väga raske, kuigi mitmete sõnade eestikeelseks muutmine keelati talle agentuuri poolt ära.

"Eesti keel on pikkade ilusate sõnade keel. Siis tuleb teha nagu ristsõna, et sa pead ära mahutama informatsiooni sellesse rütmi," kirjeldas Tungal ETV saates "Ringvaade", kuidas ta laule eesti keelde tõlkis. Tungal tunnistas, et astus keeldudest üle, sest "honey, honey", mida tal tõlkida ei lubatud, sai siiski sõnaks "kullakallis". Tungal lisas, et tõlkida keelati ka väljendit "dancing queen".

Säravast ja tempokast muusikast tulvil lavastuses kõlavad näiteks lood "Super Trouper", "Lay All Your Love on Me", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez-Vouz" jt. "Ma ei tahaks neid inglise keeles laulda, sest nad on nii omaks saanud eesti keeles," kiitis Birgit Sarrap tõlget.

"Mamma Mia!" libreto autor on Catherine Johnson, lavastaja on Ain Mäeots, muusikajuhid Martin Sildos ja Ele Sonn, kunstnik Riina Degtjarenko, kostüümikunstnik Gerly Tinn, koreograaf Andre Laine, valguskujundaja Meelis Lusmägi.