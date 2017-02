Kerli muusikatööstuse pahupoolest: ühele naisartistile ostis plaadifirma kunstrinnad

Muusik Kerli Kõiv meenutab homses "Hommik Anuga" saates oma karjääri algust ning kinnitab, et muusikatööstus on karm maailm, millega ka temal on tulnud rinda pista.

Kerli rääkis ETV saates "Hommik Anuga", et eestlasel on võimalik saada maailmakuulsaks, aga seejuures on kõik mõtlemises kinni. "Võti on ikkagi selles, et ei tohi alla anda. Võidab see, kes alla ei anna. Mul on ka olnud pikki aastaid, kus mitte midagi ei toimunud, minusse keegi ei uskunud ja mul ei olnud mitte midagi," meenutas Kerli. Ta lisas, et keeldus siiski tagasi Eestisse tulemast, sest raskused kasvatavad. "Kui sa teed näiteks suurele plaadifirmale plaadi ja nad ütlevad, et nad ei kuule siin singlit ja see plaat on riiulis kolm aastat. Sa hulbid seal Ameerikas ja ema helistab iga päev, ütleb, et tule tagasi Elvasse, ja ma ütlesin, et vot ei tule," kirjeldas Kerli oma raskusi.

Kerli lisas, et pikkade aastate jooksul sai ta nii mõnegi valusa õppetunni. "Ma ei taha olla see kibestunud inimene, ma tahaks ikkagi uskuda, et pärisinimestega saab ka teha hästi asju. Aga kui sa oled noor ja inimestele tundub, et sinu pealt saab raha teenida," selgitas Kerli, kes tõdes, et temast taheti voolida näiteks R'n'B staarikest. Plaadifirmad on tema sõnul valmis minema lausa nii kaugele, et artistile on ostetud isegi kunstrinnad. "Selline šovinism on seal," ütles Kerli, kelle sõnul käib karjäär sageli ka läbi voodi. "Ma kujutan ette, et kui mõni nõrgem karakter satuks sellesse süsteemi, võib päris liiga teha inimese vaimsele tervisele," ütles Kerli, kes on rõõmus, et ei läinud kunagi lihtsat teed pidi.

Kerli lugusid on tänaseks oma filmides kasutanud kuulus režissöör Tim Burton ning Eesti lauljatar on kirjutatud ka Demi Lovato poolt kuulsaks lauldud loo "Skyscraper". "Sinna läks Demi tiimil miljon dollarit taha, et see jõuaks sinna, kuhu ta jõudis," ütles Kerli, kelle sõnul laulude edu ikkagi ostetakse. Kerli enda jaoks on kõige olulisem lugu "Blossom", mille ta lausa sünnitas endast välja. "Ma võtsin oma hingest tüki ja panin selle enda kehast väljapoole. Kui ma ühel päeval ära kaon, siis tükk minust on olemas maailmas," ütles Kerli.

Hitte Kerli enam kirjutada ei taha, sest neid on ta teinud omajagu. Üheks mõttetuimaks lauluks oma repertuaarist peab lauljatar pala "Raindrops". "Ma mõtlesin, et ma kirjutan nüüd ühe täiesti mõttetu laulu, mis ei tähenda mitte midagi ja loomulikult oli sellel Spotifys 20 miljonit kuulajat," naeris Kerli, kes tahab teha nüüd vaid neid asju, mis teda ennast erutavad.

Nüüd nimetab Kerli end maanaiseks, kes hindab rohkem loodust, peret, eneseväärikust ja armastust. "Lapsepõlves ma ei osanud seda üldse hinnata, siis ma tahtsin sinna, kus on neoontuled ja kus elu käib. Tahtsin käia maailmas, aga mida rohkem ma olen näinud, katsunud ja maitsnud neid asju, mida ma nii väga tahtsin kogeda, siis seda rohkem ma olen aru saanud, et väga palju sellest ei ole pärisasjad," rääkis ta.

