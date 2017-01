Selgusid Eesti Muusikaauhindade nominendid

Selgusid Eesti Muusikaauhindade nominendid, kelle seast üle 140-liikmeline žürii on valinud välja parimad, kes saavad pärjatud 26. jaanuaril toimuvad auhinnagalal Nordea kontserdimajas.

"Väga hea saak oli 2016. aastal, kuigi eelmisest aastast pisut väiksem," tõdes Fred Krieger "Ringvaates" ja selgitas, et Eesti ilmus möödunud aastal 131 albumit. "Enim neist just etno- ja folkmuusika kategoorias." Huvitava trendina tõi ta välja, et meestelt on ilmunud rohkem albumeid. "Võib-olla on asi selles, et naised teevad rohkem lugusid ja mehed tegelevad täispikkade plaatidega."

Samuti nentis Krieger, et valikusse jõudsid pigem noored tegijad. "Ma arvan, et noored teevad järjest paremat muusikat," sõnas ta ja lisas, et huvitav on see, et kaks parima naisartisti valikus olevat muusikut esinevad viiuliga. "Nad ei ole mitte lihtsalt head lauljad, vaid sealjuures ka instrumentalistid," ütles Eesti Fonogrammitootjate Liidu juhatuse liige ja nentis, et need auhinnad ei keskendu ainult popmuusikale. "Naiste seas näiteks sel korral lihtsalt popalbumeid ei ilmunud või siis ei olnud need tabelisse pääsemist väärt."

Hääletus toimus kahe nädala jooksul ja viidi läbi kahes voorus. Kõik žüriiliikmed said hääletuse käigus teha omapoolseid ettepanekuid. Žürii häältest moodustus pingerida, mille esimesed kohad avalikustatakse nominentidena ning enim hääli saanud album, laul või muusikavideo võidab.

Eesti Muusikaauhinnad 2017 jagatakse kätte auhinnatseremoonial 26. jaanuaril Nordea kontserdimajas.

Aasta parim laul

Cartoon feat. Jüri Pootsmann "I Remember U"

Karl-Erik Taukar "Tähti Täis On Öö"

Liis Lemsalu "Sinu ees"

NOËP "Rooftop"

Smilers "Et sa teaks"

Aasta album

Elephants From Neptune "Oh No"

Kadri Voorand Quartet "Armupurjus"

Karl-Erik Taukar "Kaks"

Maarja Nuut "Une meeles"

Erinevad esitajad "Estonian Evergreens. Revival" / "Muinaslugu sinilinnust"

Aasta naisartist

Eeva Talsi

Kadri Voorand

Maarja Nuut

Aasta meesartist

Jüri Pootsmann

Karl-Erik Taukar

Mick Pedaja

Aasta ansambel

Elephants from Neptune

I Wear* Experiment

Põhja Konn

Aasta jazzalbum

Kadri Voorand Quartet "Armupurjus"

Peedu Kass "Momentum"

Robert Jürjendal feat. Andrus Lillepea "Lihtminevik / Simple Past"

Aasta etno/folk/rahvalik album

Eeva Talsi & Juhan Aru "Vähemalt täna"

Maarja Nuut "Une meeles"

Mari Jürjens "27"

Aasta elektroonikaalbum

Florian Wahl "14"

Mart Avi "Rogue Wave"

Tehnoloogiline Päike "Technological Sun"

Aasta alternatiiv/indiealbum

Mick Pedaja "Hingake"

Pastacas "Pohlad"

Rainer Jancis "Hibernatus"

Aasta metalalbum

Goresoerd "Antikeha"

Kannabinõid "Troon"

Taak "Supersargasso

Aasta rockalbum

Elephants From Neptune "Oh No"

Põhja Konn "Põhja Konn"

Tanel Padar Blues Band "Gold'n'Fish"

Aasta popalbum

Jüri Pootsmann "Täna"

I Wear* Experiment "Patience"

Karl-Erik Taukar "Kaks"

Aasta hip-Hop/rapalbum

5miinust "Aasta plaat. Korralik saavutus"

Beebilõust "Resotsialiseerumine X Must lipp"

Metsakutsu "Kuhu koer on maetud"

Aasta debüütalbum

Go Away Bird "Sleep On It"

I Wear* Experiment "Patience"

Põhja Konn "Põhja Konn"

Aasta muusikavideo

Kerli "Feral Hearts" (režissöör: CJ Kask)

NOËP "Rooftop" (režissöör Andres Kõpper)

Tommy Cash "Winaloto" (režissöör Tomas Tammemets)

Aasta Klassikaalbum (auhinnale kandideerivad nelja klassikalise muusika alamkategooria hääletustulemuste parimad):

Aasta Heliloomingu Album

Arvo Pärt "The Deer`s Cry"

Esitab Vox Clamantis, Toomas Vavilov (klarnet), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve.

Aasta Kammermuusika Albumid

Heino Eller "Keelpillikvartetid"

Esitab Tallinna Keelpillikvartett (Urmas Vulp, Olga Voronova, Toomas Nestor, Levi-Daniel Mägila).

Tõnu Kõrvits "Mirror"

Esitab Anja Lechner (tšello), Kadri Voorand (hääl), Tõnu Kõrvits (kannel), Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste.

Aasta Koorimuusika Album

Arvo Pärt "The Deer`s Cry"

Esitab Vox Clamantis, Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Toomas Vavilov (klarnet), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve.

Aasta Sümfoonilise või Lavamuusika Album

"Great Maestros I-V"

Esitab Kalle Randalu (piano), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi. Ludwig van Beethoven Piano Concertos No 1-5, Brahms Symphonies No1-4, Richard Strauss.