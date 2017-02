Jaagup Kreem Terminaatori juubeli eel: armastan seda tööd kõige rohkem maailmas

24. veebruaril 1987 sündis Tallinnas ansambel nimega Terminaator. Jaagup Kreem tõdes, et armastab bändi solistiks olemist ka nüüd, 30 aastat hiljem.

"Ma tõesti armastan seda tööd kõige rohkem maailmas," ütles Kreem ETV saates "Ringvaade".

Terminaatoris alustas Kreem vaid 14-aastasena. "Meil hakkas ju vaikselt pihta, kui me koolibändis koolikeldris tegime klassiõdedele ja -vendadele," meenutas Kreem.

Bändi 30 aasta sisse mahub aga kümme stuudioalbumit, mitmeid kogumikke, videoid ja muljetavaldav kogus raadiohitte. Kreem ütles, et kõik lood on talle nagu omad lapsed ning mängib neid hea meelega üha uuesti ja uuesti. "Mul ei ole sellega mingisuguseid probleeme. Me paneme kontserdil paika osad lood, mida me kindlasti mängime, seal on "Kaitseta", "See ei ole saladus", "Ütle miks" ja "Juulikuu lumi". Sinna vahele mängime uuemat," rääkis Kreem.

Tähtsat verstaposti tähistab Terminaator kolme suurejoonelise kontserdiga Pärnus, Tallinnas ja Tartus. "Õnneks on kontsert välja müüdud ja see teeb rõõmu," ütles Kreem. Kontsert on rännak läbi bändi kireva ja loominguküllase ajaloo. Neil õhtutel jagab Terminaator lava oma sõprade Elmar Liitmaa, Harmo Kallaste ja Tiit Kikasega.