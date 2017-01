José González: Pärdi teostest on mu lemmik "Spiegel im Spiegel"

3. veebruaril esineb Tallinnas Nordea kontserdimajas tuntud Rootsi indiefolgi artist José González. Mart Normet käis Kopenhaagenis artistiga juttu vestmas.

Normet juhatas loo sisse tõdemusega, et José Gonzálezt võib pidada kõikide nohikute jumalaks ja päris muusikult esmalt, kas ta on kursis Arvo Pärdi loominguga.

José González rääkis, et Pärdi loomingust on tema lemmik "Spiegel im Spiegel". "Ma pole asjatundja, aga seda laulu olen palju kuulanud siis, kui tahan rahuneda. See on meditatiivne teos. Tõeliselt ilus." González on enda sõnul ateist, aga ei eita, et tema kontserdid kannavad ka mingit spirituaalsust.

"Arvan et võib olla spirituaalne, mõtlemata jumalikule superolevusele."

Andres Kõpper rääkis, et José Gonzáleze muusikas on väga palju hinge. "Popmuusikas tänapäeval juhtub nii kergesti see, et on olemas fassaad, aga ei ole seda emotsiooni seal taga." Kõpper lisas, et oma lauljatee alguses oli just Gonzáleze laulmisstiil häälekasutuse otsingutel talle eeskujuks.