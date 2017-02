Tartus avatakse muumiakamber

Tartu ülikooli kunstimuuseum avab püsiekspositsiooni laiendusena muumiakambri. 8. veebruaril avatavas väljapanekus saab tutvuda ülikoolile kuuluvate mitme tuhande aasta vanuste Vana-Egiptuse muumiatega. Muuseumi juhtaja Jaanika Andersoni sõnul toetab uuenenud püsinäitus Tartu ülikooli kunstimuuseumi missiooni antiikkultuuride tutvustajana.

Muumiakambri muumiad pärinevad tõenäoliselt esimese eestimaalasena Egiptuse sisemaal käinud orientalisti Otto Friedrich von Richteri kollektsioonist - tegu oli ühtlasi ka Vene impeeriumi ühe suurima muumiakoguga

Tartu ülikooli kunstimuuseumi direktor Jaanika Anderson selgitas "Aktuaalses kaameras", et muumiad jõudsid ülikooli 1819. aastal, kui noore orientalisti Otto Friedrich von Richteri isa Otto Magnus von Richter kinkis Tartu üikoolile Egiptuse muististe kollektsiooni. "Me ei tea nende elust tegelikult väga palju, aga me teame seda, et väiksem poisslaps oli suremise hetkel umbes kahe kuni nelja aastane ja vanem umbes üheksa kuni neliteist," sõnas Anderson ja selgitas, et seda kõike teavad nad tänu Tartu ülikooli arheoloogidele ja laborile.

Andersoni sõnul on muumiakambri avamine loomulik jätk antiikkultuure tutvustava muuseumi senisele arengule: lisaks Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kultuurile on Kristiina Ribeluse ja Pille Vilgota tehtud detailsete seinamaalingute kaudu nähtav ka Vana-Egiptus. "Põhirõhk on hauatagusel elul, aga kuna vanaegiptlane nägi enda hauatagust elu ette ilusa eluna, mida võiks vabalt elada ka maa peal Niiluse ääres, siis me saame rääkida ka inimeste igapäevaelust," selgitas ta.

Muumiakamber avatakse Tartu ülikooli kunstimuuseumis 8. veebruaril.