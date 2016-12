Mai Palling leidis kodust võimaliku Konrad Mägi maali

30. novembril rääkis "Pealtnägija", et tänaseks päevaks on teadmata kadunud veerand Konrad Mägi teostest. "Ringvaate" toimetaja Mai Palling leidsid aga enda kodu seinalt teose, mille autoriks võibki olla Konrad Mägi.

"Minul on juba aastaid kodus rippunud maal, mille alla on kirjutatud K. Mägi," selgitas Mai Palling "Ringvaates" ja lisas, et selle maali kinkis talle kunstihuvilisest isa, kes ostis selle 2004. aastal kõigest 4000 krooni eest. "Juba ostmise hetkel oli ta üsna kindel, et selle maali autor ei ole päriselt Konrad Mägi ja et allkiri on võltsitud." Kõigele vaatamata otsustas Mai Palling "Pealtnägija" üleskutse peale teose KUMUsse kaasa võtta ja uurida, kas tegu on originaaliga.

Kuraator Liis Pählapuu tõdes, et tänaseks on nendega pea kümmekond inimest ühendust võtnud, väites, et neil on kodus Konrad Mägi teos. Mitmega neist on olnud põhjust ka edasi tegeleda. "Kui me näeme, et esialgsest fotost on põhjust edasi uurida, siis me läheme ise kohale vaatama või vajaduse koral saab ka teose otse muuseumisse tuua," kinnitas ta.

Esimese asjana otsustas Pählapuu teost lähemalt uurida, kuid ta tõdes koheselt, et erinevalt enamikest Konrad Mägi maalidest on sellel taiesel hooned väga suurelt kujutatud. "Enamasti on taluhooned tema maalidel tillukeste detailidena," ütles ta.

Sellele vaatamata otsustasid nad tööga edasi tegeleda. "Kõige parem oleks, kui see töö jääks mõneks ajaks muuseumisse ja ma konsulteeriks spetsialistidega, ma proovin leida ka kõike dokumenteerivat materjali, mis Konrad Mägiga seostub," lisas Pählapuu.

Pählapuu selgitas ka, et kui pildi dateering 1924. aastal peab paika, siis oleks see üpris Konrad Mägi elu lõpujärgus tehtud. "Võrreldes tema teiste töödega on see ikkagi üpris tüüne, ega siin mingit Mägile omast jõulisust ei ole."

Kui see osutubki olema Konrad Mägi teos, siis oleks Pählapuu sõnul tegemist suure väärtusega. "Kõigepealt toimub aga ekspertiis ja siis saab edasi rääkida."