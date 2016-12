Prantsuse linnake pani koledale tupikteele nimeks Brexit

Rue du Brexit (Foto: Google Earth)

Nimevaliku algatas paremäärmuslikuks peetud Prantsuse Rahvusrindesse kuuluv linnapea Julien Sanchez, kelle sõnul on tegu austusavaldusega brittidele, kes otsustasid juunis Euroopa Liidust lahku lüüa, vahendas ajaleht L'Express.

Rahvusrinde presidendikandidaat Marine Le Pen on lubanud valimisvõidu korral viia ka Prantsusmaal läbi referendumi Euroopa Liitu kuulumise asjus ning EL-i vastaste võitu suvisel Briti referendumil on erakonna poliitikud nimetanud korduvalt innustavaks eeskujuks.

33-aastane Sanchez teatas esmaspäeval, et linnavolikogu on tema ettepaneku heaks kiitnud 23 poolthäälega. Idee vastu oli üheksa saadikut. Linnapea nimetas seda austusavalduseks sõltumatute inimeste otsusele.

Linnapea Sanchez lisas, et Euroopa Liidu algatajate nime kandvaid tänavaid on Prantsusmaal juba piisavalt ning seega on Brexiti-nimelise tänava näol tegu ka olukorda tasakaalustava sammuga. Kohalikule raadiole rääkis meer, et on juba saanud Suurbritanniast õnnitlussõnumeid.

Brexiti tänav ei vii kuhugi ning algab ja lõpeb Schumani tänaval

Sotsiaalses meedias on Beaucaire'i tööstuspiirkonnas asuv uus tänav ehk Rue du Brexit pälvinud aga humoorikat tähelepanu sellega, et tänav ei vii tegelikult mitte kuhugi. Lühike tänav pöörab saja meetri pärast tagasi ja lõpeb üsna lähedal alguspunktile.

Lisaks on märkimisväärne, et Rue du Brexit algab ja lõpeb Robert Schumani nimelisel tänaval. Schuman oli Prantsuse riigimees, keda peetakse Euroopa Liidu idee üheks peamistest algatajatest ning 1950. aasta Schumani deklaratsiooni tõttu tähistatakse 9. maid praegu Euroopa päevana.

