Merle Palmiste annab kuulsa monotüki viimased etendused

Näitleja Merle Palmistel saab kümme aastat "Kuidas dresseerida meest ehk Ahvist inimeSeks" esimesest etendusest, mille puhul annab näitlejanna välja tüki DVD ja viimased etendused publiku ees.

"Eks teatrietendusega on alati nii, et ta on iga kord natuke erinev, sest ta on täna, siin ja praegu. Eks ta natuke ikka muutub, põhi on sama, aga natuke ikka muutub," rääkis Palmiste lavastuse kümnele aastale mõeldes ETV saates "Ringvaade".

Palmiste tõdes, et kuigi tükil läheb väga hästi, on tal tunne, et võiks anda selle viimased pidulikud etendused. "Kuidas dresseerida meest ehk Ahvist inimeSeks" viimased etendused toimuvad Eesti suuremates linnades ja Soomes.

Merle Palmiste monotükk "Kuidas dresseerida meest ehk Ahvist inimeSeks" esietendus juba 2007. aastal, selle kirjutas Peep Pedmanson ja lavastas Andrus Vaarik. 2013 salvestati see lugu baar-restoranis Chicago ning ilmus nüüd müügile ka DVD-l.

Näitlejal on see juba viies kord Komöödiateatri sildi all esineda, varem on ta seda teinud muusikalis "Chicago" (2004) ning komöödiates "Sanatoorium" (2005), "Elu parim puhkus" (2007) ja "Spioon Venemaalt" (2009).