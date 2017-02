Pärnumaa rahvarõivakoolis esitleti lõputöid

Pärnumaa rahvarõivakoolis esitleti laupäeval lõputöid. Lõpule jõudis kaheaastane periood, mis algas valitud kihelkonna rahvarõivaste uurimisega ja lõppes komplekti valmimisega.

Kes mõne kindla kihelkonna rahvarõivaid valmistada soovib, peab endale asja seelikutriipudest kuni pisemategi detailideni selgeks tegema - just niimoodi käis õppimine Pärnumaa rahvarõivakoolis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Huvi rahvarõivaste valmistamise vastu käib periooditi, kord on see suurem, siis jälle vaibub. Pärnumaal edendab seda valdkonda Tõstamaal käsitöökeskust omav Anu Randmaa. Kursusel osalejaid oli ka Läänemaalt.

"Pärnumaal oli see esimene, aga analoogseid koolitusi oleme enne teinud Raplamaal ja Saaremaal ja seda kõike aktiivsete naiste soovil ja kutsel. Nüüd siis ise tegin Pärnumaal sellise üleskutse ja Kultuurkapitalilt taotlesin toetuse," selgitas MTÜ Rahvarõivas projektijuht, Pärnumaa rahvarõivakooli eestvedaja Anu Randmaa.

Kohe kuulutatakse tema sõnul välja ka registreerimine järgmisele kursusele. "Uus kursus on tulekul, jaa. Saan jälle võtta 20 inimest kaheks aastaks, alates uurimistööst kuni rõivasteni välja," lisas Randmaa.

Pärnu muuseumi peavarahoidja Ülli Kont, kes ka ise valmistab rahvarõivaid, hindab selliseid kursusi väga.

"Kui vanasti ei olnud arhiivilist uurimist - tehti ainult kuidagi, et see seelik, see särk -, siis praegu just uuritakse arhiivilist materjali. See on hästi põnev. Ja praegu on niivõrd palju materjali genealoogiast selle kohta, kus kõik juured kokku jooksevad ja kust see seelik võiks tegelikult pärit olla. See on kohe teadus, see ei ole lihtsalt niisama käsitöö," rääkis Kont.

Märkimist väärib, et kuus naist laupäeval lõpetanud seltskonnast on end juba uuele kursusele kirja pannud.