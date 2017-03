Karl Martin Sinijärv Harry Potteri fenomenist: hea lugu ei jookse kunagi mööda külgi maha

1. märtsil ilmus eesti keeles "Harry Potter ja äraneetud laps", mis vaatab Potteri teostest tuttavaid tegelasi täiskasvanutena. "Terevisioonis" olid külas Karl Martin ja Hedo Hell Sinijärv, kes rääkisid, miks neile juba aastaid J. K. Rowlingu võlurisaaga meeldinud on.

Karl Martin Sinijärv ütles "Terevisioonis" Harry Potteri fenomeni kommenteerides, et hea lugu ei jookse kunagi mööda külgi maha. "Niisuguseid häid lugusid, mis peavad vastu seitse paksu köidet, on ikka päris vähe, ning seda mitte ainult laste, vaid ka täiskasvanute kirjanduses," sõnas Sinijärv ja lisas, et ta ei peagi Potterit ainult lasteraamatuks. "Hea kirjanik peabki oskama välja mõelda ja seal on kõik välja mõeldud."

Hedo Hell Sinijärv meenutas, et tema hakkas Potteri teoseid lugema esimeses klassis ning viimane film tuli täpselt sel päeval, kui ta võeti vastu ülikooli. "Oligi täpselt tunne, et lapsepõlv sai sellega koos läbi," ütles ta ja nentis, et alguses ta puikles Potteri raamatute lugemisele vastu. "Siis tuli esimene film, mida mind sunniti vaatama, ning ma olin konksu otsas."

"Rowling loob täiesti oma maailm ja see maailm on esiteks muutuv, arenedes põnevalt esimesest kuni viimase raamatuni, aga sellesse maailma on meeldiv minna, isegi kui see läheb tumemeelsemaks," selgitas Karl Martin Sinijärv ja ütles, et selliseid raamatuid, mille sisse tahaks tagasi minna, ei ole kuigi palju. "Ma olen ka mitu korda lugenud lihtsalt mõnu pärast."

Samuti tõdes Karl Martin Sinijärv, et kui seitse esimest Potteri teost peletasid noortest eemale hirmu paksude raamatute ees, siis äkki värske "Harry Potter ja äraneetud laps" kaotab ka hirmu näidendite ees. "Mäletan isegi enda noorest põlvest, et ega näidendite lugemise oskus ei tulnud kergelt."